وأضاف ترامب في مقابلة مع (فوكس نيوز) أنه إذا ما وصل أي من المهاجرين، الذين ما زالوا على بعد مئات الأميال، إلى الحدود وطلبوا اللجوء، كما يحق لهم قانونا، فإن الولايات المتحدة تعتزم "استقبالهم حتى يتم النظر في أمرهم."

وأوضح: "سنشيد مدنا من الخيام. سننشر الخيام في كل مكان .. وسوف ينتظرون"، وفقا لترامب.

ووفقا للبروتوكول الحالي، يطلق سراح المهاجرين عقب عمليات الفحص الأولية حتى يتم البت في قضاياهم من قبل محكمة الهجرة، وهو أمر قد يستغرق سنوات عدة.

تعتزم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، نشر 5 آلاف جندي على الحدود مع المكسيك، في محاولة لمنع قافلة المهاجرين من العبور بطريقة غير مشروعة إلى أراضي الولايات المتحدة.

وقال رئيس القيادة الشمالية بالجيش الأميركي، الجنرال تيرانس أوشوغنيسي، للصحفيين "بحلول نهاية الأسبوع سننشر أكثر من 5200 جندي على الحدود الجنوبية الغربية".

ونقلت "فرانس برس" عن أوشوغنيسي أن هذه القوة ستركز على "تشديد الحماية" على المعابر الحدودية والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى ما تقوم به وحدات الهندسة من بناء سياجات مؤقتة.