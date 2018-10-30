ويوضح التسجيل سقوط الطائرة في تمام الساعة 8:35 مساء بالتوقيت المحلي، قرب ملعب "كينغ باور" الخاص بالنادي، حيث توفي على الإثر رئيس ليستر سيتي فيتشاي سريفادهانابرابا.

وتظهر اللقطة بوضوح الطائرة وأضواءها المشعة في السماء، وبدا أنها تطير من دون مشكلات، قبل أن تسقط فجأة لترتطم لاحقا بالأرض في الحادث القاتل.

وتحطمت الطائرة عقب لحظات من إقلاعها، في مرآب سيارات الملعب، وتحولت إلى كرة من النار، بعد مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليستر وويست هام.

وقال النادي في بيان: "بأسى عميق وقلب مفجوع، نؤكد أن رئيس مجلس إدارتنا فيتشاي سريفادانابرابا، كان من بين الضحايا الذي فقدوا حياتهم بشكل مأسوي مساء السبت".

وأكد أن حادث تحطم المروحية التي كانت تقل 4 أشخاص آخرين أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.