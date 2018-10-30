ويوفر الموقع موارد حول جرائم الكراهية لجهات تطبيق القانون والاعلام والباحثين والضحايا وجماعات المناصرة وغيرها.

كما يقدم مواد تدريب ومساعدة فنية وتسجيلات فيديو وتقارير أبحاث واحصاءات وغيرها من المعلومات.

وقال جون غور نائب مساعد وزير العدل في بيان "يجب أن يتمكن الافراد من عيش حياتهم بدون تهديد من عنف، أو تفرقة بغض النظر عمن هم وما هي معتقداتهم وكيفية أدائهم عبادتهم".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غور "سنواصل وضع أولوية لعملنا على محاسبة مرتكبي جرائم الكراهية في جميع أنحاء البلاد أمام القضاء".

وقالت وزارة العدل إنها خلال السنوات العشر الماضية وجهت التهم لأكثر من 300 شخص بسبب جرائم الكراهية.