وأكد يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة، تحطم الطائرة التي كانت تقل 188 شخصا، وقال في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت".

وأضاف أن الاتصال فقد بالطائرة بعد 13 دقيقة من إقلاعها، وقد تم العثور على حطامها في موقع فقد الاتصال بها.

وقال مسؤول بلجنة سلامة النقل في إندونيسيا إن سبب تحطم الطائرة لا يزال غير معروف، مشيرا إلى أن الطائرة "جديدة نسبيا".

وأشار رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية إلى أن من غير الممكن تأكيد وجود أي ناجين من تحطم الطائرة الإندونيسية.

وأشار موقع "فلايت رادار" إلى أن الطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، فيما قالت شركة بوينغ في تغريدة على تويتر إنها على علم بحادثة الطائرة الإندونيسية وتتابع الوضع عن كثب.