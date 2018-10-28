وأوضح المصدر، أن مالك نادي ليستر سيتي، فيكاي سريفادهانابرابا، وابنته كانا ضمن 5 أشخاص على متن الهليكوبتر، التي تحطمت قرب ملعب "كينغ باور" الخاص بالنادي، وفقا لوكالة "رويترز".

الخبر أحزن عالم كرة القدم، وخاصة أن الملياردير التايلندي كان أحد أعمدة إنجاز ليستر سيتي الشهير قبل عامين، عندما حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في "موسم مذهل".

ولكن من هو سريفادهانابرابا، مالك كتيبة "الثعالب"، الذي قد يكون قد شاهد مباراة فريقه الأخيرة في الملعب مساء السبت؟

أمبراطورية المال

المالك الشهير ولد عام 1958 في العاصمة التايلندية بانكوك، وكان عمره 31 عاما فقط عندما أنشأ شركة "كينغ باور" لتجارة البضاعة المعفية من الجمارك "ديوتي فري".

وتمتلك شركة "كينغ باور" اليوم محلات تجارية في مطارات تايلند، وأبرز المراكز السياحية في البلاد.

ووفقا لمجلة "فوربس"، وصلت ثروة سريفادهانابرابا قرابة الـ5 مليارات دولار، ليصبح خامس أغنى رجل في بلاده.

قصة ليستر سيتي

الملياردير التايلندي قرر شراء نادي "الثعالب" في أغسطس 2010 مقابل 50 مليون دولار، وهو مبلغ يساوي الأضعاف اليوم، بعد التضخم المالي لأندية الدوري الإنجليزي جراء عائدات حقوق البث.

وأولى إنجازات سريفادهانابرابا المساهمة في تأهل النادي لدوري الدرجة الممتازة عام 2014، بعد أن كان منافسا في الدرجة الأولى.

بعد التأهل، عانى الفريق كثيرا في "البريمييرليغ"، قبل أن يتمسك بالبقاء في الجولات الأخيرة من موسم 2015.

في الموسم الذي تلاه، حقق "الثعالب" المعجزة، وخطفوا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من براثن عمالقة الدوري مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، تحت إشراف المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، وإدارة سريفادهانابرابا.

ومكافأة على الإنجاز، أهدى سريفادهانابرابا سيارة من نوع "بي أم دبليو آي 8"، والتي تبلغ قيمتها 128 ألف دولار، لكل لاعب في الفريق.

تقدير ملكي

مالك ليستر سيتي ولد باسم فيكاي راكسرياكسورن، ولكن ملك تايلند بوميبول أدولياديج قرر إعطاء فيكاي وعائلته لقب عائلة جديد في 2012، وهو سريفادهانابرابا، والذي يعني "ضوء المجد التقدمي" باللغة التايلندية.

وتبنى سريفادهانابرابا وعائلته المكونة من زوجته أيمون وأبنائه الأربعة اللقب الجديد الذي أصبح اسم العائلة الرسمي.