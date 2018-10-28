واسضاف برنامج سياسي يبث على محطة "فوكس نيوز" الكاتبة والصحفية، آن كولتر، للحديث حول أمن الحدود الأميركية التي يقتحمها آلاف المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك سنويا.



وقالت كولتر: "الجيش الأميركي يستطيع غزو المكسيك. بإمكانهم الدخول 10 ياردات داخل المكسيك. لم نطلب موافقة العراق عندما غزوناهم. لم نطلب موافقة أفغانستان عندما غزوناهم".

وفي فيديو نشرته عدة وسائل إعلام أميركية، خلال ظهورها في برنامج سياسي، وصفت كولتر اللاجئين المكسيكيين "بالغزاة"، وطالبت بإيقاف دخولهم للولايات المتحدة بأي طريقة ممكنة.

وأثارت كولتر الجدل في مايو الماضي، عندما علقت على خبر مقتل 28 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي على حسابها بموقع تويتر، بعبارة "هل يمكننا فعل ذلك كذلك؟"، في إشارة لرغبتها بإطلاق النار على المهاجرين المكسيكيين على الحدود.

واشتهرت كولتر بآرائها اليمينية المتطرفة تجاه الأقليات، كما عبرت عن مساندتها التامة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة، كما ألفت كتابا بعنوان "نضع ثقتنا في ترامب".