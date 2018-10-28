وقال المسؤولان إن المشتبه به في الهجوم أميركي من أهل المدينة عمره 46 عاما يدعى روبرت باورز وكان قد نشر رسائل معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن السلطات لم تعلن رسميا اسم الشخص الذي احتجزته بعد الحادث الذي أودى بحياة 11 شخصا على الأقل، إلا أن المسؤولان أكدا هوية باورز.

وقبل ساعتين من اقتحامه للمعبد أثناء صلوات السبت هاجم باورز الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين المعروفة اختصارا باسم (هياس) على موقع (جاب) للتواصل الاجتماعي.

وكتب باورز على الموقع "تحب (جمعية) هياس جلب الغزاة إلينا وهي بذلك تقتل شعبنا. لا يمكن أن أجلس وأنا أرى شعبنا يذبح".

وقال موقع (جاب) في بيان إنه بمجرد العلم بما كتبه المشتبه به على الموقع اتخذ إجراء "سريعا واستباقيا" وتواصل مع جهات إنفاذ القانون على الفور.

وأظهرت تدوينات سابقة للمشتبه به على موقع (جاب)، الذي انضم إليه في يناير كانون الثاني، أن باورز يبدو شخصا غاضبا ومعاديا للسامية.

وقبل نحو شهر نشر باورز صورا له وهو يتدرب على الرماية ومجموعة من ثلاثة مسدسات سماها "عائلة غلوك" الخاصة به. وغلوك اسم نوع من المسدسات.