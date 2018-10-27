ووفقا لتقارير صادرة عن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، ستجري 26 عملية إطلاق فضائي العام المقبل تحت إشراف المؤسسة، و4 عمليات إطلاق أخرى تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية حصرا.

وستحمل صواريخ "سويوز" الروسية إلى المدارات 4 مركبات فضائية من طراز "سويوز- إم إس"، 3 منها ستخصص للرحلات المأهولة، وسيتم إطلاق 3 مركبات أخرى من طراز "بروغريس إم إس"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

كذلك سيتم أطلاق 8 صواريخ فضائية من نوع "بروتون"، متعددة الاستخدامات إلى المحطة الفضائية الدولية، وسيجري إطلاق بقية الصواريخ تباعا وحسب الجدول الزمني المخصص لذلك.