وكان مسلح قد اقتحم كنيسا يهوديا في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، السبت، وأطلق النار، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

وأشارت وسائل إعلام أميركية، إلى استسلام المسلح بعد إصابته أثناء تدخل الشرطة.

وقال ترامب قبل أن يستقل طائرته متوجها للمشاركة في لقاء مع مزارعين، إنه يتخوف من أن تكون حصيلة الضحايا "أكثر فداحة" مما تم التداول به حتى الآن.

وأعرب عن رغبته بـ "تشديد القوانين الخاصة بأحكام الإعدام"، قائلا إنه "عندما يقوم أشخاص بعمل من هذا النوع لا بد من أن يحكم عليهم بالإعدام"، كما ندد بـ "الكراهية" في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

"لا علاقة لقوانين حيازة السلاح بالهجوم"

واعتبر الرئيس الأميركي، أنه لا علاقة للهجوم بقوانين حيازة السلاح في أميركا، التي لطالما حاول الرئيس السابق باراك أوباما تشديدها، وكان أكبر المنتقدين لها.

وأضاف ترامب، أن حصيلة الضحايا كانت ستكون أقل "إذا كان هناك حراس مسلحون في المكان"، مضيفا أنه "لم يكن هناك أي شيء" لحماية من كانوا داخل المعبد.

وشدد على أنه من المفترض أن يكون هناك "خيار لجميع الكنائس والمعابد اليهودية، بأن يكون لديها حراس مسلحون".