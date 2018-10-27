ووقع الحادث صباحا في ولاية أمهرة بحسب ما نقلت "فرانس برس" عن تلفزيون "فانا" التابع للحكومة.

ورغم أن نسبة ملكية السيارات في إثيوبيا تعتبر بين الأدنى عالميا إلا أن البلاد تشهد حوادث سير كثيرة، غالبا ما يكون سببها سوء أحوال الطرقات.

وتشير الاحصاءات الرسمية إلى مصرع أكثر من 4500 شخص في إثيوبيا بين يوليو 2017 والشهر نفسه من العام الحالي، حسب الوكالة.