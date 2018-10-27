وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن تصديق ماتيس لم يتضمن أعدادا محددة للقوات، وهو أمر سيتحدد لاحقا.

وأشار المسؤولون إلى أن ذلك لا يعتبر في حد ذاته "أمرا بانتشار القوات".

ولم تعلق وزارة الدفاع (البنتاغون) على العدد المحتمل للقوات، لكن مسؤولين أميركيين قالوا لرويترز إن عدد القوات قد يكون 800 على أن يتم نشرها الثلاثاء.

وقال الجيش الأميركي إن ماتيس قد فوض الجيش بتوفير "قدرات لتعزيز مهمة" الجمارك وحماية الحدود، بما في ذلك الدعم الهندسي للمساعدة في بناء الحواجز والإسكان المؤقت.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين لرويترز إن بعض قوات الأميركية قد تستدعى للمساعدة في حركة المرور والسيطرة على الحشود على الجانب الأميركي من الحدود، وربما المساعدة في السيطرة على المتظاهرين.

وشدد المسؤولون على أن القوات الأميركية لن تشارك في أي أنشطة لإنفاذ القانون، وهو أمر محظور بموجب القانون الأميركي.