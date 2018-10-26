وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية في تغريدة على حسابها في تويتر أن الطائرة المفقودة من طراز "بايبر بي أيه 31 نافاجو"، وهي طائرة ذات محركين، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وفقدت الطائرة وهي في طريقها من ولاية ساوث كارولينا إلى جزر الباهاما، واختفت عن شاشات الرادار في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف صباح الخميس، وفق ما ذكر خفر السواحل الأميركي.

وقال خفر السواحل إن عملية البحث عن الطائرة ستستمر بواسطة إحدى سفن الإنقاذ، على أن تنضم الطائرات إلى عملية البحث في صباح الجمعة، في محاولة لتحديد اختفاء الطائرة.

ولم تعلن إدارة الطيران الفيدرالية عن بيانات الطائرة، ولم يعرف على الفور عدد الركاب الذين كانوا على متنها.