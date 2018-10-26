ونقلت رويترز عن النائب العام الإكوادوري إن بلاده أبلغت محامي أسانج برد بريطانيا، لكنه أشار إلى أنه إذا بقي أسانج في السفارة فإن بلاده ستضع شروطا جديدة لإقامته.

وقال في مؤتمر صحفي "كان أمام السيد أسانج الاختيار بين تسليم نفسه للسلطات البريطانية بتلك الضمانات، أو البقاء في سفارة الإكوادور، لكن في ظل أن اللجوء استمر ست سنوات دون مؤشرات على حل فوري فإننا سنفرض قواعد معينة".

يذكر أن أسانج لجأ للسفارة بعد أن أمرت محاكم بريطانية بترحيله إلى السويد ليواجه استجوابا في قضية تحرش جنسي. وأسقطت الدعوى، لكن مؤيدين له قالوا إنه يخشى احتمال ترحيله للولايات المتحدة إذا ترك السفارة.

ويواجه موقع ويكيليكس، الذي نشر أسرارا دبلوماسية وعسكرية أميركية عندما كان يديره أسانج، تحقيقا في الولايات المتحدة.