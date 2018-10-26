ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المعهد إن الزلزال وقع في الساعة 22:54 بتوقيت غرينتش، على عمق 16,6 كلم.

وبحسب مرصد أثينا فإن مركز الزلزال يقع في البحر على بعد 287 غرب العاصمة اليونانية أثينا.

وتقع اليونان، ولا سيما غرب شبه جزيرة بيلوبونيز وجنوبها، على فوالق زلزالية كبيرة، مما يعرّض البلاد باستمرار لهزّات أرضيّة، لكنها نادراً ما تتسبّب بوقوع ضحايا.

وفي يوليو 2017 ضرب زلزال بقوة 6،7 درجات جزيرة كوس السياحية، مما أودى بحياة شخصين، وخلّف أضراراً ماديّة كبيرة.

وفي سبتمبر 1986، أوقع زلزال بقوة 6،2 درجات في كالاماتا، كبرى مدن مقاطعة ميسينيا، 20 قتيلاً.