وأوضح في اجتماع للمجلس الوطني للفضاء الذي نفض ترامب الغبار عنه العام الماضي، أن الإدارة الأميركية تنوي إنشاء قوة فضاء مستقلة قبل 2020.

وسيطلب الرئيس في مرحلة أولى من الكونغرس جمع العسكريين والمدنيين العاملين اليوم في مجال أمن الفضاء تحت قيادة موحدة، على غرار القوات الخاصة.

وقال نائب الرئيس إن "المجلس الوطني للفضاء أوصى الرئيس بالبدء بإقامة قيادة فضائية موحدة كما فعلنا مع القوات الخاصة".

وتابع: "لنبدأ بوضع الجميع تحت قيادة موحدة. الرئيس ترامب يريد إنشاء وكالة لتنمية الفضاء تكلف تطوير التكنولوجيا".

وأضاف أن نحو 60 ألف شخص يهتمون حاليا بأمن الفضاء موزعين على مختلف فروع القوات المسلحة وفي أجهزة الاستخبارات.

وأوضح نائب الرئيس "في مرحلة أولى الأمر لا يشبه باقي الفروع العسكرية، سيكون دعما لها ويمكن للكونغرس في المستقبل والحكومات المقبلة أن تطور قوة الفضاء وتجعلها أكبر كما تريد".

ويتعين أن يصادق الكونغرس على هذا الخيار الذي يختلف عن إقامة فورية لجيش فضاء يكون مثل جيشي الجو والبر، وهو خيار من شأنه أن يثير انقسامات بين البرلمانيين.

وأضاف بنس أن الادارة الأميركية ستعمل مع الكونغرس للتصويت على قانون إقامة قوة مستقلة "بحلول 2020".

وأوضح أمام المجلس الوطني: "الفضاء مجال حرب كما الأرض والجو والبحر، وأميركا ستكون مهيمنة فيه كما هي في الأرض".

وأشار إلى تهديدات فضائية (أسلحة مضادة للأقمار الصناعية والليزر وصواريخ) وإلى منافسي واشنطن في الفضاء (روسيا والصين).