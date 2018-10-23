وقال بولتون في مستهل لقائه بوتن في موسكو: "سيكون الرئيس ترامب مسرورا جدا بلقائكم في باريس على هامش الذكرى المئوية للهدنة".

ورد بوتن: "سيكون مفيدا أن نواصل حوارا مباشرا مع رئيس الولايات المتحدة (...) مثلا في باريس، إذا كان الجانب الأميركي مهتما بهذه الاتصالات".

ويتوجه ترامب وبوتن إلى باريس في 11 نوفمبر للمشاركة في ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، على أن يحضر أيضا أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة.

وكان ترامب وبوتن عقدا أول قمة ثنائية في هلسنكي في يوليو. وتعرض ترامب بعدها لانتقادات شديدة في بلاده أخذت عليه تساهله الشديد مع نظيره الروسي.

والتقى بولتون، الاثنين والثلاثاء، مسؤولين روسا كبارا قبل أن يستقبله بوتن.

وتأتي زيارته بعدما أعلن ترامب عزم الولايات المتحدة على الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى التي وقعت مع الاتحاد السوفيتي السابق إبان الحرب الباردة.