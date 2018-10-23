وقال محافظ الأهواز، جمال العلمي، إن الجسم الطائر كان يطير فوق منزل رجل الدين البارز محمد علي موسوي جزايري.

وأضاف أنه لم يتم تحديد طبيعة الجسم بعد، فيما تدور تخمينات بشأن طائرة مسيرة، وقال العلمي إن السلطات تحقق في الواقعة.

ورفض المحافظ شائعات بشأن إطلاق نار كثيف في المنطقة دفعت الجسم الطائر إلى الابتعاد.

وتشهد مدينة الأحواز توترا أمنيا، بسبب السياسة القمعية لأجهزة الأمن ضد السكان، الذي يخرجون في مظاهرات مستمرة ضد سياسات النظام الإيراني "الملالي".

والشهر الماضي، قتل 29 عسكريا في تفجير استهدف عرضا عسكريا للحرس الثوري، تبنته المقاومة الأحوازية.

وسبق لمنظمتي "العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" أن حثتا إيران على وقف اعتقالاتها لنشطاء الأحواز وإعدام عدد منهم دون محاكمات عادلة، فيما يتم احتجاز عدد كبير من الموقوفين دون إخبار عائلاتهم أو تمكينهم من التواصل مع محامين.