وسوروس أحد أكبر المانحين في العالم للجماعات والقضايا الليبرالية، وأصبح هدف حملة إعلامية شرسة من حكومة بلده المجر وشخصية مكروهة بين نشطاء يمينيين في شرق أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت شرطة تاون أوف بدفورد في بيان، إن السلطات توجهت إلى المنزل في كاتونا بنيويورك بعد تلقي مكالمة هاتفية تفيد بوجود طرد مريب حوالي الساعة 3:45 عصرا بالتوقيت المحلي.

وفتح موظف في مقر إقامة سوروس الطرد، ووجد ما بدا أنه عبوة ناسفة، وأوضحت الشرطة أن الموظف وضع الطرد في منطقة غابات واتصل بالسلطات.

وذكر مسؤول من الشرطة لنيويورك تايمز أن فريق المفرقعات وصل وفجرها.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن سوروس لم يكن في المنزل وقت العثور على الطرد، فيما أشارت الشرطة إلى إن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في الواقعة.

وفي سياق متصل، رفض متحدث باسم الحكومة المجرية التعليق.