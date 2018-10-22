وأوضحت القناة التلفزيونية الرسمية "سي سي تي في"، أن 8 سفن حربية غادرت مرفأ زانجيانغ في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، لافتة إلى أن 1200 جنديا يشاركون في العملية.

وتستمر المناورات العسكرية المشتركة بين الصين وآسيان حتى الأحد، حيث يقول الطرفان إنهما يريدان تشجيع الاستقرار وتخفيف التوترات في بحر الصين الجنوبي.

وأشارت وزارة الدفاع الصينية إلى أن سنغافورة التي تشارك في تنظيم المناورات مع بكين، وكذلك تايلاند وبروناي وفيتنام والفيليبين أرسلت سفنا لهذه المناسبة، وأوفدت كمبوديا وإندونيسيا وماليزيا وبورما مراقبين.

وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات ستسمح بـ"تعزيز الثقة المتبادلة" و"تشجيع للعلاقات العسكرية بين الصين ودول آسيان".

يشار إلى أن بكين تطالب بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، في حين تطالب فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أيضا بالسيادة على أجزاء مختلفة من المنطقة.

وعززت الصين وجودها في المنطقة عبر بناء جزر اصطناعية وتثبيت معدات عسكرية على بعضها.

وترسل الولايات المتحدة بانتظام سفنا حربية أو طائرات قرب الجرز التي تسيطر عليها بكين.

وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الأسبوع الماضي: "لا نرى أن (هذه المناورات مع الصين) تتنافى ومصالحنا. إنه موضوع شفاف، الأمر الذي نفتقر إليه في بحر الصين الجنوبي. من هنا، فإنه يصب في الاتجاه الصحيح"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.