وذكر خفر السواحل، أن 17 شخصا على متن القارب جرى إنقاذهم، بينما تم العثور على 17 آخرين على الشاطئ، دون أن تشير السلطات إلى جنسيات المهاجرين، وفق ما نقلت رويترز.

وأضحت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر، أبحروا نحو دول الاتحاد الأوروبي في 2015.

وانخفض تدفق المهاجرين بشدة بفضل اتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في عام 2016، وذلك بعدما لقي مئات الأشخاص حتفهم لدى عبورهم إلى جزر اليونان على بعد بضعة أميال من الساحل التركي.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن إجمالي عدد الذين عبروا البحر المتوسط إلى التكتل الأوروبي، بما في ذلك اللاجئون الذين يقطعون رحلات أطول وأخطر من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، بلغ 172301مهاجرا في عام 2017.