ويرصد الفيديو، الذي التقط بكاميرات مراقبة، لحظة خروج القطار عن السكة وهو يسير بسرعة هائلة، الأمر الذي أدى إلى انقلابه وتحطم مقطورات عدة.

وأعلنت رئيسة تايوان، تساي إينغ-وين، فتح تحقيق سريع بالحادث، الذي صنف الأسوأ في الجزيرة الآسيوية الصغيرة، منذ أكثر من 25 عاما.

وأصيب أيضا 187 شخصا في حادث خروج قطار بويوما الفائق السرعة عن مساره بالكامل، وسقوطه بشكل متعرج على السكة في مقاطعة يلان في شمال شرق البلاد.

وكان الأصغر بين القتلى طفل عمره تسع سنوات وطالبان عمرهما 12 و13 عاما من مدرسة في مدينة تايتونغ، التي كان يقصدها القطار المنكوب، على ما أعلنت وزارة النقل.

وقالت تساي للصحفيين، في موقع الحادث صباح الاثنين، "الجميع قلقون بشأن سبب الحادث وقد طالبت المدعين بتوضيح الموقف... والسبب (وراءه) قريبا".

وأفاد المدعي، شيانغ جين يي، أن فريق عمل ووحدات طب شرعي سيحدد إذ كان خروج القطار عن السكة جاء بسبب "حادث أم خطأ بشري".

وأعلنت السلطات، الاثنين، أنّها أنهت عملية البحث عن الضحايا في موقع الحادث، مؤكدة أنها لم تعثر على مزيد من الركاب داخل عربات القطار.