ونشرت صحيفة "حرييت" التركية صورا تظهر البحيرة الواقعة في مدينة " أفيونقرهحصار" بمنطقة بولفادين، وقد تبخرت منها المياه تماما في 19 أكتوبر الجاري.

وتأتي البحيرة في الترتيب الحادي عشر من بين أكبر البحيرات في تركيا، وقد نضبت مياهها بسبب إنشاء سد على مجرى النهر الذي يغذيها بالمياه، بحسب الصحيفة.

وقال عمدة القرية التي تقع فيها البحيرة، إن الأنشطة الاقتصادية في المنطقة تضررت من جراء جفاف البحيرة، وقال إنها كانت تمثل مصدر رزق للعديد من العائلات، خصوصا تلك التي تعمل في الزراعة.

وعبر عدد من الصيادين الذين كانوا يعتمدون في معيشتهم على البحيرة عن قلقهم من المستقبل بعد تحول البحيرة التي كانت تمتد على آلاف الأمتار إلى صحراء جرداء.

وكانت البحيرة مصدر رزق رئيسي لنحو 30 ألف شخص في 4 مدن و13 قرية منتشرة على ضفافها.