ونقلت شبكة "سي إن إن " الأميركية عن المتحدث باسم بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) قوله إن سمايلي يتعافى من إصابته بجرح نتج عن طلقة نارية، أصيب بها خلال الهجوم.

وأصيب في الهجوم مواطنان أميركيان على الأقل بجروح في إطلاق نار داخل مقر حاكم ولاية قندهار، أثناء انعقاد اجتماع أمني على مستوى رفيع حضره قائد القوات الأميركية الجنرال سكوت ميلر.

وأفاد المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الكولونيل كنوت بيترز في بيان، ان الجنرال ميلر لم يصب في الهجوم الذي وقع على مقر حاكم ولاية قندهار، وفق ما نقلت فرانس برس.