أبوظبي - سكاي نيوز عربية انهار طابق أحد النوادي بالمحتفلين في كليمسون بولاية كارولينا الجنوبية، مما أدى إلى إصابة 30 شخصا بجروح مختلفة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، الأحد.
وأظهر تسجيل مصور نشره موقع "سكاي نيوز" عددا من المحتفلين، وقد هوت بهم أرضية قاعة إلى الطابق الذي أسفل منه.
ووفقا للشرطة المحلية، فقد وقع الحادث في وقت مبكر من صباح الأحد، خلال حفل خاص.
وقال قائد شرطة كليمسون جيمي ديكسون، إنه لم يتم احتجاز أي شخص تحت الأنقاض بسبب الانهيار، ولكن تم نقل 30 شخصا إلى المستشفيات المحلية.
وقالت الشرطة إن التحقيق في الحادث مازال مستمرا.