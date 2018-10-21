وأظهر تسجيل مصور نشره موقع "سكاي نيوز" عددا من المحتفلين، وقد هوت بهم أرضية قاعة إلى الطابق الذي أسفل منه.

ووفقا للشرطة المحلية، فقد وقع الحادث في وقت مبكر من صباح الأحد، خلال حفل خاص.

وقال قائد شرطة كليمسون جيمي ديكسون، إنه لم يتم احتجاز أي شخص تحت الأنقاض بسبب الانهيار، ولكن تم نقل 30 شخصا إلى المستشفيات المحلية.

وقالت الشرطة إن التحقيق في الحادث مازال مستمرا.