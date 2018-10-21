وتبعد العاصفة حاليا نحو 201 كيلومتر جنوب شرقي ميناء سالينا كروز الذي تقع به مصفاة ضخمة مملوكة لشركة النفط الوطنية بيميكس، مثيرة رياحا تبلغ سرعتها القصوى 80 كيلومترا في الساعة. وفقا لرويترز.

وكانت العاصفة فينسنت تتحرك بسرعة 14 كيلومترا نحو الغرب، ومن المتوقع أن تتحول نحو الشمال الغربي، خلال الأيام المقبلة متجهة نحو ولايتي جيريرو وميتشواكان.