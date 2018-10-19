وقالت وايت في بيان صدر في واشنطن، إن الوزيرين اللذين التقيا الجمعة في سنغافورة، يريدان بذلك "منح العملية الدبلوماسية مع كوريا الشمالية كل فرص الاستمرار"، في وقت أعلن فيه ترامب عن لقاء ثان، مع الزعيم الشمالي كيم جونغ أون.

وأضاف البيان، أن "الوزيرين عازمان على تعديل المناورات العسكرية للتأكد من حسن استعداد قوات البلدين"، ما يوحي بأنه لا يزال ممكنا إجراء مناورات مختلفة وأقل حجما.

وذكرت وايت: "أنهما تعهدا مواصلة التنسيق في شكل وثيق"، موضحة، أن ماتيس أبلغ نظيره الياباني، تاكيشي وايا، بهذا القرار.

و"فيجيلنت إيس" تدريب جوي سنوي يجري بداية ديسمبر في كوريا الجنوبية، لتحسين التنسيق بين الجيشين، وشاركت فيه العام الماضي 230 طائرة ونحو 12 الف جندي أميركي وكوري جنوبي.