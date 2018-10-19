وتجمع الضحايا لمشاهدة الاحتفال بالمهرجان الهندوسي دوشيهرا في المدينة، قبل أن يدهسهم القطار.

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلاً عن مسؤولين في السكك الحديدية، فإن عددا كبيرا من الناس تجمعوا على مسار القطار للحصول على رؤية جيدة للألعاب النارية، وهو تقليد للحفل السنوي.

وقد أخبرت الشرطة وكالة الأنباء الآسيوية، أن هناك "أكثر من 50 ضحية".

وأظهر مقطع فيديو القطار وهو يدهس الناس بسرعة، فيما بدا أنه لم يتمكن من الإبطاء أو الوقوف.

وقال تلفزيون تايمز ناو، إنهم لم يسمعوا صوت القطار وهو يقترب، بسبب ضوضاء نتجت عن الألعاب النارية.