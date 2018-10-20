وأوضح التقرير، الجمعة، أن طاقم السفينة "نازمهر" نُقل إلى مستشفى في مدينة باكو الأذربيجانية، لكن البحارة الثلاثة توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى، مضيفة أن القضية قيد التحقيق.

كانت السفينة تحمل حبوبا من كازاخستان إلى أذربيجان.

ولم تكن هناك مؤشرات على ماهية المادة المميتة ولم تذكر "إرنا" ما إذا كان هناك اشتباه في عمل إجرامي أم لا؟