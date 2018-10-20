أبوظبي - سكاي نيوز عربية ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن 3 بحارة لقوا حتفهم بسبب مادة مسممة، والتي أدت أيضا إلى إصابة جميع أفراد طاقم سفينة شحن إيرانية في بحر قزوين وعددهم 11 فردا.
وأوضح التقرير، الجمعة، أن طاقم السفينة "نازمهر" نُقل إلى مستشفى في مدينة باكو الأذربيجانية، لكن البحارة الثلاثة توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى، مضيفة أن القضية قيد التحقيق.
كانت السفينة تحمل حبوبا من كازاخستان إلى أذربيجان.
ولم تكن هناك مؤشرات على ماهية المادة المميتة ولم تذكر "إرنا" ما إذا كان هناك اشتباه في عمل إجرامي أم لا؟