وقال الأسطول السابع التابع للبحرية الأميركية في بيان إن الطائرة من طراز "إم اتش - 60 سيهوك" تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها يوم الجمعة بينما كانت الحاملة قبالة ساحل الفلبين.

وقالت البحرية إن جميع البحارة المصابين كانوا في حالة مستقرة، وأن إصاباتهم لا تهدد حياتهم. ولم يذكر عدد البحارة المصابين.

ولم تذكر البحرية تفاصيل عن أي ضرر لحق بالمروحية أو حاملة الطائرات، لكنها قالت إن السفينة قادرة تماما على القيام بمهمتها من أجل الأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهادي - الهندي.

قالت البحرية إن الحادث وقع بينما كانت مجموعة رونالد ريغان البحرية الضاربة تقوم بعمليات روتينية في بحر الفلبين.