وجاء في بيان لممثل مراسلي البيت الأبيض الذين كانوا على متن الطائرة أن مقصورة الركاب بدأت تمتلئ بالدخان بعد نحو 15 دقيقة من إقلاع الطائرة، وأن رائحة شيء يحترق انتشرت في الأجواء.

وهبطت الطائرة بسلام بعد قليل من التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:00 بتوقيت غرينتش).

ونقلت رويترز عن بيان المتحدث باسم السيدة الأولى :"كل شيء على ما يرام، والجميع بخير".

وذكر بيان لممثل الشبكات الإعلامية أن السيدة الأولى ووزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار وآخرين على متن الرحلة نقلوا إلى طائرة ثانية.

وكان من المفترض أن تهبط الطائرة في فيلادلفيا، حيث كان من المقرر أن تزور ميلانيا مستشفى جامعة توماس جيفرسون.