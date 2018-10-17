وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الأربعاء، أن السيارة شوهدت أكثر من مرة وهي تقوم بدوريات في شوارع "المناطق التركية" الراقية ببرلين، وتحمل شعار إحدى وحدات الشرطة التركية.

وقالت الصحيفة، إنه تم رصد ثلاث سيارات من نوع "بي إم دبليو" في ثلاث مناطق حول العاصمة الألمانية، وهي تحمل كلمات "أوزيل هريكات"، وتعني قسم العمليات الخاصة للشرطة.

وظهرت هذه السيارات في الشوارع بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا الشهر الماضي، إذ رجح مسؤولون ألمان أن تكون هذه المركبات مخصّصة لمراقبة المعارضين لأردوغان في برلين.

وقال عضو مجلس الشيوخ في البرلمان الألماني، هاكان تاس، وهو من أصل تركي، إنه اشتكى للسلطات من وجود هذه المركبات، الأمر الذي جعل منتقدي أردوغان يخشون على سلامتهم.

وقال أحد مسؤولي حزب اليسار في ألمانيا: "إن هذه المركبات هي فكرة نظام أردوغان، وهي الآن تجوب شوارعنا وتراقب منتقديه وتشعر الناس بالقلق".

وأضاف أن "المئات من عملاء المخابرات التركية يعيشون في ألمانيا، ويقدمون تقاريرهم مباشرة إلى أنقرة. وهذا ما يسبب الخوف لدى كثيرين".

وقد تم تأسيس شرطة "أوزيل هريكات"، أو قسم العمليات الخاصة للشرطة، عام 1982، ويتم تدريب أفرادها على التعامل مع حالات خاصة، مثل الاختطاف والإرهاب.