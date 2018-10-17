وقال رئيس شرطة نيويورك، جيمس أونيل، إن آخر نهاية أسبوع من دون إطلاق الرصاص في المدينة كانت قبل 1993، ولذلك فإن من حق سكان نيويورك أن يفخروا لأن الفضل فيما تحقق لا يعود لعناصر الأمن فحسب.

من ناحيته وصف عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، عدم إطلاق النار في نهاية الأسبوع بالإنجاز الاستثنائي لاسيما أن التعداد السكاني للمدينة يصل إلى 8.6 مليون نسمة، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وبحسب إحصاءات الشرطة، فإن نيويورك سجلت 600 حادثة إطلاق نار من بداية العام الجاري إلى السابع من أكتوبر الحالي.

ويثير الحق في حمل السلاح جدلا دستوريا وحقوقيا في الولايات المتحدة، ففي الوقت الذي يتشبث المدافعون بما يعتبرونه حقا في الدفاع عن النفس يقول المنتقدون إن هذه الفوضى تحصد أرواح ما يقارب 30 ألف شخص كل سنة.