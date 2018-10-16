وقال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الثلاثاء، أثناء عرض قائمة مرشحيه إن "وزيراتنا سيحطمن المقولة القديمة بأن النساء لا يصلحن للقيادة"، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

ومنحت التشكيلة الجديدة امرأة منصب وزارة السلام الجديدة، وأسندت حقيبة الدفاع إلى عائشة محمد موسى.

ويرتقب أن تتولى رئيسة البرلمان السابقة موفريات كاميل وزارة السلام، في وقت يشهد فيه ثان أكبر بلدان أفريقيا من حيث السكان توترات عرقية عنيفة وإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة.

وتعد الحكومة الذي تضم عشرين عضوا الثانية التي يشكلها أبي منذ توليه منصبه في أبريل الماضي.