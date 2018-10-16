وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أستراليا تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء في بيان أصدره مكتب نتانياهو، الاثنين، أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأسترالي، وأن الأخير قال إنه "يدرس الاعتراف الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى هناك".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدل في ديسمبر الماضي عن سياسة واشنطن الراسخة بخصوص القدس، باعترافه بها عاصمة لإسرائيل، في خطوة أغضبت الفلسطينيين والعالم العربي والحلفاء الغربيين.

ويعد وضع القدس، التي تضم مقدسات إسلامية ويهودية ومسيحية، أحد العقبات الكبرى في سبيل أي اتفاق للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتقول الأمم المتحدة إن وضع المدينة القديمة، التي احتلت إسرائيل قطاعها الشرقي خلال حرب عام 1976، لا يمكن حله سوى عبر المفاوضات، ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة التي يسعون لتأسيسها، بينما تقول إسرائيل إن القدس هي العاصمة الموحدة الأبدية لإسرائيل.