وفر بيار كومباني (71 عاما)، الذي سيتولى رئاسة بلدية هذه البلدة الثنائية اللغة البالغ عدد سكانها 25 ألف نسمة في ديسمبر، من جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) عام 1975 وحل في بلجيكا.

وحصل كومباني الأب على صفة لاجئ سياسي عام 1982 قبل أن يتم تجنيسه في وقت لاحق، وفقا للتلفزيون العام "أر تي بي أف".

وأعرب الدولي البلجيكي عن سعادته بانتخاب والده، قائلا في مقطع فيديو نشره على تويتر "إنه أول رئيس بلدية (أسود) في بلجيكا. هذا الأمر لم يحصل في السابق. إنه شيء تاريخي، نحن جميعا سعداء. هنيئا لوالدي".

على الرغم من دراسته كمهندس مدني، عمل بيار كومباني في بادئ الأمر سائق أجرة في بروكسل.

وفي حديثه الاثنين لتلفزيون "أر تي بي أف"، قال كومباني الأب الذي انتخب عن حزب الوسط الديمقراطي الإنساني "أنا فخور (بأصله)! كيف لي أن أنسى؟ لن يغير لوني بتاتا... أولادي يعرفون أصول والدهم".

في عام 2014 ، تولى الكونغولي الأصل دينيس ليسيليلي مهمة رئيس بلدية سامبريفيل في فالون (وسط)، لكنه كان حينها نائب الرئيس واستلم مهمة الرئيس موقتا بسبب تورط الأخير في دعوى قضائية.