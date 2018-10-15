وقالت شركة "دويتشه بان" المملوكة للدولة، والمشغلة للسكك الحديدية الاثنين، إنه تم إغلاق محطة القطارات الرئيسية في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، بعد أن قالت الشرطة إنها تحقق فيما يشتبه أنها واقعة احتجاز رهينة.

وأضافت على تويتر: "عملية الشرطة تعطل حركة السكك الحديدية. تم إغلاق المحطة الرئيسية في كولونيا".

وقالت الشركة، إنه لم يتضح إلى متى ستستمر عملية الشرطة.

وأشارت مصادر محلية، أن الواقعة حدثت داخل أو قرب صيدلية بمنطقة "بريسلاور بلاتز" قرب محطة القطارات، وإن شخصا تم احتجازه كرهينة داخل صيدلية، كما تم سماع صوت إطلاق نار تداخل المحطة.