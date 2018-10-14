وأضافت الشرطة، أن عددا آخر من الأشخاص أصيب في الحادث الذي وقع نحو الساعة 3.45 بعد ظهر اليوم (13:45 بتوقيت غرينتش) شمالي مدينة فولدا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن 3 أشخاص قتلوا في حادث تحطم الطائرة، التي كانت تستعد للهبوط في واسركوبي بالقرب من فولدا.

ومن بين القتلى شخصان بالغان وطفل صغير، كما أصيب 8 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة.

ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة "سيسنا".