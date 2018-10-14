أبوظبي - سكاي نيوز عربية قالت الشرطة إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم، عندما تحطمت طائرة من نوع "سيسنا" وسط حشد بولاية هسه بغرب ألمانيا، الأحد.
وأضافت الشرطة، أن عددا آخر من الأشخاص أصيب في الحادث الذي وقع نحو الساعة 3.45 بعد ظهر اليوم (13:45 بتوقيت غرينتش) شمالي مدينة فولدا.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن 3 أشخاص قتلوا في حادث تحطم الطائرة، التي كانت تستعد للهبوط في واسركوبي بالقرب من فولدا.
ومن بين القتلى شخصان بالغان وطفل صغير، كما أصيب 8 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة.
ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة "سيسنا".