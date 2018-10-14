وأعلنت منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، وهي جماعة معارضة للإيرانيين من أصل عربي تطالب بدولة منفصلة في إقليم خوزستان الغني بالنفط، مسؤوليتها عن الهجوم. كما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته. ولم تقدم أي من الجماعتين دليلا على مسؤوليتها.



ونقلت وكالة فارس عن غلام حسين محسني اجئي، المتحدث باسم السلطة القضائية، قوله "تم استدعاء 11 شخصا وألقي القبض على شخص وكلهم من الجيش والقضية أرسلت إلى طهران".

ولم يذكر اجئي المزيد من التفاصيل.

واتهم نشطاء في منطقة الأحواز قوات الأمن الإيرانية باعتقال زملاء لهم بعد الهجوم.

وبشكل منفصل، نقلت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء، الأحد، عن وزير المخابرات الإيراني، محمود علوى، قوله إن وزارته ساعدت في كشف وتدمير "300 فريق" من المتطرفين.

ولم يذكر علوي المزيد من التفاصيل عن هوية المتطرفين، كما لم يذكر متى تم كشف الخلايا المتشددة.