وقال مسؤولون إنه تم انتشال جثة واحدة في حدود الساعة 11 صباحا بعد تحطم الطائرة "Piper PA-34" ذات المحركين.

وأوضح كريستوفر إيزولا، رئيس شرطة قرية كوغو بولاية نيويورك، في مؤتمر صحفي "ما تزال الأبحاث جارية.. وسيواصل خفر السواحل جنبا إلى جنب مع سلطات بحرية أخرى عملية البحث".

وذكر إيزولا أنه لم يعرف بعد سبب التحطم، كما لم يتم تحديد هوية الضحية، التي تم العثور عليها على الفور.

وكشف أشخاص كانوا على الشاطئ، في إفادتهم، بأن الطائرة رفرفت قبل أن تتحطم، مشيرين إلى أنه "بدا وكأن محرك الطائرة توقف فجأة".

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB)، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، إنه يحقق في الحادث.

وغادرت الطائرة مطار واتربوري-أوكسفورد في كونيتيكت، صباح السبت، متوجهة صوب مطار تشارلستون في ساوث كارولينا.

وهذا هو ثالث حادث مميت لطائرة صغيرة في "لونغ آيلاند" هذا العام.