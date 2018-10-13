وقال توني بيركنز من اللجنة الأميركية للحريات الدينية عبر حسابه على تويتر "إن الطائرة التي كانت تقل برانسون وزوجته وصلت"، وفق ما نقلت رويترز.

ومن المقرر أن يلتقي برانسون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في وقت لاحق السبت.

وغادر القس الأميركي، تركيا مساء الجمعة، على متن طائرة عسكرية أميركية، أقلعت من مطار مدينة إزمير، متجهة إلى قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا.

وتوقف برانسون في ألمانيا، حيث استقبله السفير الأميركي ببرلين ريتشارد غرينيل، ونشر صورة على حسابه بموقع "تويتر" للقس وهو يقبل العلم الأميركي.