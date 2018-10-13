وكان من المقرر افتتاح المطار يوم 29 أكتوبر الجاري، ليوافق ذكرى قيام الجمهورية التركية في مثل هذا اليوم من عام 1923، لكن المدير العام للمطار قدري سامسونلو قال إن الافتتاح في ذلك اليوم سيكون جزئيا.

ونقلت صحيفة "حرييت" قوله لصحفيين خلال زيارة اصطحبهم فيها للمطار الجديد: "أجلنا الانتقال الكبير من مطار أتاتورك إلى 31 ديسمبر".

وفي الشهر الماضي اعتقلت السلطات التركية عشرات من بين مئات كانوا يحتجون على ظروف العمل في المطار الجديد، واستؤنف العمل بعد ذلك وسط انتشار كثيف للشرطة، حسبما ذكرت نقابات عمالية.

وقالت الشركة المنفذة للمشروع، إن إجراءات اتخذت لتحسين ظروف العمل، وكذلك تنظيف أماكن العيش التي يقول عمال إنها تغص بحشرات الفراش.