وتوقف برونسون في ألمانيا، حيث استقبله السفير الأميركي في برلين ريتشارد غرينيل، ونشر صورة على حسابه بموقع "تويتر" للقس وهو يقبل العلم الأميركي.

وكتب غرينيل: "رحبت بالقس برانسون وزوجته في ألمانيا. إنه تقريبا في بيته بفضل دونالد ترامب. عندما التقيته بالعلم الأميركي قبّله على الفور".

ويكمل برانسون رحلته إلى الولايات المتحدة، حيث سيستقبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، السبت.

وأطلقت السلطات التركية سراح برانسون بعدما قضت محكمة برفع الإقامة الجبرية، عنه وسمحت له بمغادرة البلاد بعد أن تسبب احتجازه لمدة عامين في أزمة كبيرة بين واشنطن وأنقرة.

وأشارت تقارير صحفية أميركية إلى "صفقة" بين الولايات المتحدة وتركيا، تنازلت بموجبها الأخيرة عن موقفها وأفرجت عن القس المتهم بالإرهاب والتجسس، في مقابل رفع واشنطن عقوبات فرضتها على أنقرة مؤخرا.

وتعكس خطوة الإفراج عن برانسون تراجعا للسلطات التركية عن مواقفها السابقة بشأن هذه القضية، وتنازلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلن البيت الأبيض أن برانسون أصبح خارج الأجواء التركية، ويتوقع أن يصل إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن ظهر السبت بالتوقيت المحلي.

وسارع الرئيس الأميركي إلى الترحيب بهذا النبأ، مؤكدا أنه سيستقبل القس المفرج عنه في المكتب البيضاوي فور عودته.

وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى سينسيناتي بولاية أوهايو للمشاركة في تجمع انتخابي: "بشرى سارة، القس برانسون موجود الآن في الجو. أعتقد أنه بصحة جيدة بعدما عانى الكثير"، خلال السنتين اللتين قضاهما في تركيا خلف القضبان ثم في الإقامة الجبرية.

وأكد الرئيس الأميركي أن القس المفرج عنه "سيزور البيت الأبيض، على الأرجح السبت".