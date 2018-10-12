فقبل ساعات من صدور الحكم التركي بإطلاق سراح برانسون، الجمعة، أكدت تقارير صحفية أميركية إبرام صفقة بين واشنطن وأنقرة، يتم بموجبها الإفراج عن القس مقابل رفع الإجراءات العقابية التجارية الأميركية تجاه تركيا.

وكشف مسؤولان أميركيان كبيران لصحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، أنهما على علم بقرار الإفراج عن برانسون، ورسما المسار الذي تبعه القضاء التركي تماما، الجمعة، ليؤكدا حدوث الصفقة.

وقالت الصحيفة، إن المحكمة ستصدر حكما مخففا على برانسون، بما يكفل له الحرية بعد ما قضاه على ذمة القضية، ويسمح له بالرحيل عن تركيا والعودة إلى الولايات المتحدة، وهو ما حدث بالفعل، حيث حكم على الرجل بالسجن 3 سنوات وشهر و15 يوما، مما يعني أنه تم إطلاق سراحه، لأنه وفق القانون التركي، فإن من يحكم عليه بـ3 سنوات، يطلق سراحه بعد عامين من السجن، وهو ما قضاه برانسون فعليا.

وكانت محطة "إن.بي.سي نيوز" قد ذكرت وفي وقت سابق الخميس، أن الولايات المتحدة وتركيا، توصلتا لاتفاق يطلق بموجبه سراح برانسون، وتسقط اتهامات بعينها موجهة له خلال الجلسة المقبلة من محاكمته المقرر عقدها الجمعة.

ونقلت المحطة عن مسؤولين، وشخص ثالث على اطلاع بالأمر، توقعهم بأن يعود برانسون إلى منزله في ولاية نورث كارولينا، خلال الأيام المقبلة، بعد إفراج الحكومة التركية عنه.

وأوضحت المصادر، أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، يقضي بإسقاط القضاء التركي في جلسة الجمعة، عددا من التهم الموجهة لرجل الدين الأميركي.

تصريحات نارية

وهاجم أردوغان في أكثر من مناسبة الولايات المتحدة الأميركية، مشددا على أن مصير برانسون بيد القضاء وحده، نافيا بشكل قاطع وجود صفقة أميركية تركية بخصوص الأمر.

وصّرح في يوليو الماضي: "في رأيي هذه حرب نفسية ولن نتراجع مع العقوبات الأميركية، ونحن لم نساوم في قضية برانسون".

وفي تغريدة على حسابه بتويتر، قال أردوغان: "إن من يظنون أن بإمكانهم ردعنا باستخدام لغة التهديد أو فرض عقوبات لم يعرفوا هذا الشعب بتاتا".

وأضاف: "من الواضح أن من يتهموننا بعدم معرفتنا بحيثيات النظام الأميركي لا يعرفون شيئا عن تاريخ أمتنا. ونحن لن ننحني بتاتا لهذا النوع من الضغوطات".

ووفقا لوسائل إعلام تركية، فقد صرّح الرئيس التركي، الخميس، خلال لقائه عددا من الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة أجراها للمجر: "تركيا دولة قانون، وعلى الجميع احترام القرار الذي سيصدر بحق القس الأميركي أندري برانسون الذي يحاكم في تركيا بقضايا تجسس وإرهاب".

وأوضح أن القانون يطبق على الجميع في تركيا، وأنه لا يمكن لأحد التدخل في قرارات الأجهزة القضائية، بما في ذلك رئيس الجمهورية.

وفي يوليو، حذر أردوغان الولايات المتحدة، من أن فرض عقوبات لن يجبر أنقرة على "التراجع"، ونقلت صحيفة حرييت التركية عنه: "على الولايات المتحدة ألا تنسى أنها يمكن أن تخسر شريكا قويا ومخلصا مثل تركيا ما لم تغير موقفها".

وبيّن أن: "تغيير الموقف مشكلة ترامب، وليس مشكلتي"، واصفا التهديدات الأميركية بـ"الحرب النفسية".

لكن يبدو أن أردوغان أدرك أن مصالحه المتشابكة مع الولايات المتحدة، بدءا من كونهما عضوين في حلف شمال الأطلسي، مرورا بالملف الكردي في الحرب السورية، فضلا عن قضية رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، وانتهاء بالعقوبات الأميركية التي ساهمت في فقدان الليرة التركية لـ40 في المئة من قيمتها هذا العام، جعلت الرئيس التركي يلجأ لطريق الخداع المعتاد، والظهور كبطل قومي أمام شعبه في الوقت الذي يفاوض فيه الولايات المتحدة على إنهاء عقوباتها.



نهج مستمر

وانتهج أردوغان ذات الأسلوب خلال تعاطيه مع أزمة الطائرة الروسية التي أسقطها الطيران التركي قرب الحدود السورية، في نوفمبر من عام 2015.

ووصل أردوغان إلى ذروة لهجة التصعيد مع موسكو، عندما شدد على أن بلاده ستواصل التعامل مع أي جهة تخترق الأجواء التركية مثلما تصرفت مع القاذفة الروسية "سو 24"، منددا بالتدخل الروسي في سوريا.

إلا أنه بعد أشهر من الدفاع عن العمل التركي تجاه الطائرة الروسية، بزعم أنها اخترقت المجال الجوي، واستخدام "خطاب شعبوي" بهدف استقطاب الأتراك، لم تنته الأزمة سوى بعد اعتذار شخصي من أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتن، حيث قدم في العام 2016 "تعاطفه وتعازيه الحارة" لعائلة الطيار الروسي الذي قتل في إسقاط الطائرة، و"اعتذاره" لروسيا وبوتن، و"كل ما بوسعه لإصلاح العلاقات الودية بين أنقرة وموسكو".