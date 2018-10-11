وتوفي اللفتنانت في خفر السواحل، كيرياكوس بابادوبولوس، البالغ من العمر 44 عاما، مساء الثلاثاء، من جراء أزمة قلبية.

وأبحر بابادوبولوس بسفينته المخصصة للقيام بدوريات في البحر خلال الأزمة لينقل لاجئين، بينهم نساء وأطفال، إلى بر الأمان بينما كانوا يحاولون قطع الرحلة البحرية القصيرة والخطيرة من تركيا إلى اليونان.

وقال وزير البحرية اليوناني، فوتيس كوفيليس، إن بابادوبولوس، الذي ولد وعاش على جزيرة ليسبوس: "أظهر لأوروبا ما تعنيه قيم الإنسانية والتضامن والمساواة والسلام لليونان".

واحتفت وسائل الإعلام اليونانية ببابادوبولوس ووصفته بأنه "بطل بحر إيجه" أو "الملاك الحارس للاجئين".