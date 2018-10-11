وجاء في المرسوم: "قررت حكومة جمهورية صربيا إنهاء العمل بقرارها السابق إلغاء التأشيرات لمواطني جمهورية إيران".

وكان البلدان يتمتعان بعلاقات وطيدة حتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي عندما انهارت يوغوسلافيا السابقة، التي كانت صربيا جزءا منها من جراء الحرب.

وفي أغسطس 2017، قررت بلغراد إلغاء التأشيرات للإيرانيين بهدف تعزيز السياحة وتحسين النمو والوصول إلى أسواق غير أوروبية.

لكن السلطات تقول إن عدد المهاجرين غير الشرعيين من إيران، الذين يسافرون إلى صربيا ثم يحاولون العبور إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي زاد بشكل كبير هذا العام وفي العام الذي سبقه.

وفي كلمة أمام البرلمان، الأربعاء، حذر وزير الداخلية، نيبويسا ستيفانوفيك، من أن عددا من الإيرانيين يسيء استغلال الدخول بدون تأشيرة.

وطلب نحو 1100 إيراني حتى الآن هذا العام اللجوء إلى صربيا رسميا لضمان الوصول إلى مراكز للاجئين، حيث يمكنهم أن يحصلوا على مأوى وغذاء.