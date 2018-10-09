وقال ترامب، الذي عقد قمة أولى تاريخية مع كيم في يونيو في سنغافورة، إن القمة الثانية التي لم يحدد موعدها بعد "ستجري في وقت غير بعيد" و"على الأرجح" لن تعقد في سنغافورة، وفق " فرانس برس".

وأضاف أنه "في نهاية المطاف" من الممكن أن تُعقد قمة بينه وبين كيم على الأراضي الأميركية أو في كوريا الشمالية.

وكانت سيول أعلنت، الأحد، أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توافقتا على عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم "في أقرب وقت"، وذلك بعد مباحثات "مثمرة" بين وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، والزعيم الكوري الشمالي.

وعقد بومبيو، صباح الأحد، مباحثات استمرت ساعتين مع كيم في بيونغ يانغ أعقبها غداء. وكانت تلك الزيارة الرابعة لبومبيو إلى كوريا الشمالية، في وقت بدأت تظهر فيه ملامح اتفاق تاريخي محتمل بين البلدين.