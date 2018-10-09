وأضافت في بيان أنه تم تنفيذ العملية في ثمانية أقاليم لوقف أنشطة أعضاء حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى أن العملية مستمرة.



ولم تتضح بعد هوية المعتقلين في عملية اليوم.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد يوم الأحد إن 140 من أعضائه اعتقلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية لدوافع سياسية.

وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني.

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي صلاته بحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا على تركيا منذ عام 1984.

وتصاعد العنف في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية بعد انهيار هدنة في عام 2015.

ونفذت تركيا في الشهور الأخيرة ضربات بشكل منتظم على قواعد حزب العمال الكردستاني بشمال العراق، خاصة على معاقل الحزب في جبال قنديل، حيث هددت أنقرة أيضا بتنفيذ هجوم بري.