وقالت السلطات الهولندية الأسبوع الماضي إنها أحبطت محاولة اختراق روسية بالقبض على أربعة رجال في أبريل، يحملون معدات تجسس في فندق قريب من مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأفادت وكالات أنباء رسمية روسية، الاثنين، أن وزارة الخارجية الروسية، ستستدعي السفير الهولندي، بعد إعلان هولندا الأسبوع الماضي طردها أربعة روس، يشتبه أنهم جواسيس، أعدوا مخططا لقرصنة أنظمة مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية لوكالة ريا نوفوستي الرسمية: "نظرا لحملة التضليل التي جرت في لاهاي، سيتم استدعاء السفير الهولندي إلى مقر الخارجية الاثنين"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.