وأقر الكولونيل جيمس شنيللي بأنه مذنب أمام محكمة داروين المحلية، الاثنين، حيث قاد سيارته مع تركيز الكحول في الدم بنسبة 0.102٪ بعد أن اختبرت الشرطة أنفاسه في الساعات الأولى من الأحد الموافق 30 سبتمبر.

وقال سلاح المارينز الأميركي في بيان إن القائد البالغ من العمر 48 عاما "أُعفي من مهامه في 30 سبتمبر بسبب فقدان الثقة".

وتتمركز القوات الأميركية في داروين منذ عام 2012.