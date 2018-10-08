وأفاد المصدر بأن حادث التصادم أدى إلى تسرب الوقود في مياه المتوسط، فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من جراء التصادم.

وقالت السلطات الفرنسية إنها تتخذ إجراءات لمواجهة التسرب. وفقا لرويترز.

وأشارت تقارير إلى أن السفينة التونسية كانت في طريقها من جنوة الإيطالية إلى ميناء رادس التونسي، فيما كانت السفينة القبرصية راسية بالطرف الشمالية لجزيرة كورسيكا.